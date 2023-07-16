خارجية تونس: تربطنا علاقات ثنائية متميزة مع الكويت

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار عراقة، الروابط القائمة بين بلاده والكويت، وتميّز العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على دعمها وتطويرها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت، حيث أجرى هناك لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون، والذي هنّأه خلاله بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.

واستعرض عمار بحسب بيان للوزارة- تطورات المسار السياسي في تونس، وتركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدّمتها مجلس نواب الشعب على إثر الانتخابات التشريعية، وأبرز في هذا السياق دور المؤسسة البرلمانية في دعم جهود الإصلاح من خلال دورها التشريعي، إضافة إلى الدور الرقابي الموكل إليها.

وقال عمار إن مكانة الدول ومنزلتها تقاس بوجاهة مواقفها وتشبثها بمبادئها وإسهاماتها، وليس بحجمها الجغرافي والديمغرافي.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن اعتزاز بلاده بتميز علاقاتها مع تونس، وقدرتها على مواجهة التحدّيات التي تواجهها بكل اقتدار.

وشدّد الجانبان على أهمية تفعيل العمل البرلماني كرافد من روافد دعم العلاقات الثنائية، وضرورة التسريع بتشكيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية، وتكثيف اللقاءات بين البرلمانيين في البلدين، وإحكام التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.