بعد اهتمام باريس سان جيرمان..ياسين بونو يرغب بخوض تجربة جديدة

وضع باريس سان جيرمان الفرنسي أنظاره على حارس المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء اهتمام البي أس جي بـ بونو، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده خلال الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس تضع بونو كأولوية للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، من أجل تدعيممركزحراسة المرمى.

وأوضحت أن الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما يدرس الرحيل عن البي أس جي خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة إحترافية جديدة خارج حديقة الأمراء.

وأشارت إلى أن هناك عقبة أمام باريس في حالة أصر على التعاقد مع بونو، والتي تتمثل في رغبة الفريق الإسباني في الحصول على 20 مليون يورو، لكن العملاق الفرنسي يعرض 15 مليون.

الجدير بالذكر أن بونو نجح في قيادة أسود الأطلس لنصف نهائي كأس العالم، ليحصل على المركز الرابع في المونديال، كما ساهم في تتويج الفريق الأندلسي بالدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.