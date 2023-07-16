الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كندا تكشف النقاب عن برنامج لمنح الأوكرانيين الإقامة الدائمة في البلاد

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المسار الجديد للأوكرانيين للحصول على إقامة دائمة في كندا ابتداء من هذا الخريف.

txt

أوكرانيا تشن هجمات عنيفة على سيفاستوبول.. وروسيا تُعلن إسقاط 8 مسيرات

txt

روسيا تتهم أوكرانيا بالشروع في طريق الابتزاز النووي

العملية العسكرية الروسية

وتقول أوتاوا إن أولئك الذين فروا من العملية العسكرية الروسية، ويريدون البقاء في كندا سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الإقامة الدائمة اعتبارًا من 23 أكتوبر، طالما لديهم وضع الإقامة المؤقتة وفرد واحد على الأقل من الأسرة في كندا.

ويشمل الأشخاص المؤهلون: الأزواج الأوكرانيين، والآباء، والأجداد، والأشقاء والأبناء أو الأحفاد لمواطن كندي أو مقيم دائم، وكذلك الشركاء القانونيين.

ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي تم فيه إغلاق برنامج يقدم تأشيرات طارئة مؤقتة للأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية رسميا، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الأوكرانيين وأفراد أسرهم التقدم للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة للقدوم إلى كندا بموجب إجراءات الهجرة الموجودة مسبقا.

وكانت تأشيرة الطوارئ متاحة لعدد غير محدود من الأوكرانيين؛ مما سمح لهم بالعمل والدراسة في كندا لمدة ثلاث سنوات كمقيمين مؤقتين بدلاً من اللاجئين.

وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، إن الأوكرانيين الذين يحملون تأشيرة سيكون أمامهم حتى 31 مارس 2024 للسفر إلى كندا بموجب الإجراءات الخاصة المؤقتة.

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا العملية الروسية من الأطفال لـ 1545 متوفيًا ومصابًا

أوكرانيا تعلن وفاة وإصابة 1454 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

فتاة تنهي حياتها قبل فرحها بشهرين

غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

منح دراسية للطلاب المتميزين في الجامعة الألمانية بالقاهرة

قرارات جديدة لتحويل الطلاب المصريين بالجامعات السودانية

الأبراج وحظك اليوم السبت 6-5-2023
الجريدة الورقية