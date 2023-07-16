550 مريض يستفيدون من خدمات قافلة جامعة الزقازيق بقرية العواسجة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية العواسجة مركز ههيا بالشرقية، أعمالها اليوم بالكشف على ٥٥٠ حالة من أهالى القرية في ٨ تخصصات طبية.

بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، و والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومديرية الأوقاف بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٥٥٠ حالة في ٨ تخصصات طبية مختلفة هى: (باطنة ،متوطنة ، عظام ، روماتيزم، مخ وأعصاب ، قلب ، طب الأسرة ، وايضا الكشف عن أمراض الثدي ).

وتم صرف الأدوية مجانا وتحديد الجرعات لكل حالة مرضية وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.