كنائس الزقازيق وكفر صقر تحتضن خدمات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

قامت الفرق الطبية بالإدارة الصحية بالزقازيق بمحافظة الشرقية، تزامنا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الرسل، بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكنيسة الأنبا كاراس، وكذلك كنيسة كفر عطالله بمدينة الزقازيق، هذا بالإضافة إلى قيام الفرق الطبية بكفر صقر بتقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة للمواطنين، بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة كفر صقر، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامناً مع هذه المناسبة السعيدة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بأن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتى ١ اكتوبر ٢٠٢٣، لافتاً إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة".

ولفت إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة.

وتنتشر الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، بالنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة، في يومها الثاني والعشرون على التوالي.