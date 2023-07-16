رئيس مياه المنوفية: "توفير بيئة عمل سليمة لمشروع الصرف بصفط جدام"

تفقَّد الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu مشروع الصرف الصحى بقرية صفط جدام ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

كلَّف، بدراسة حلول لأي معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر عليها.

شددَّ على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

أكد صالح، ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بمواقع الأعمال كافة والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع، وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.