محافظ جنوب سيناء يصدر حركة تنقلات داخلية لرؤساء المدن

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدة قرارات لصالح العمل وضخ دماء جديدة بين رؤساء المدن عدة، ونوابهم وسكرتيريي بعض المدن.

شمل قرار المحافظ نقل اللواء عبدالرحمن محمد بهاء من رئيس مدينة أبورديس إلى رئيس مدينة دهب، واللواء مهندس سامح المتولي عطية من نائب رئيس مدينة دهب إلى رئيس مدينة أبورديس.

كما تم نقل محمد حامد من مدير الشئون القانونية بالمحافظة إلى منصب نائب رئيس مدينة أبورديس، ونقل عبدالعزيز عبدالمولى داوود من نائب رئيس مدينة أبورديس إلى نائب رئيس مدينة دهب، ونقل سهير عبدالعاطي من سكرتير مدينة طور سيناء إلى مدير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام بالمحافظة، ونقل السيد خالد من شئون العاملين إلى سكرتير مدينة طور سيناء.

تم الإبقاء على يحيى عبدالغني توفيق سكرتير مدينة أبورديس، وأشرف الليثي سكرتير مدينة دهب.

كما تم نقل أحمد عيسى مدير العلاقات العامة بمدينة دهب إلى مدينة رأس سدر.