البحر الأحمر تكرم الطالبة نورا صبري لتميزها العلمي والأخلاقي

كرم الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر، اليوم الأحد، الطالبة نورا صبري أحمد بمعهد الغردقة الإبتدائى، بمكتبه بديوان عام المنطقة، لتميزها العلمي والأخلاقي، داعيا إياها ببذل المزيد من الجهد لتنال أعلى الدرجات والحفاظ على المراتب العليا دوما، كما توجه لوالديها بالشكر لحسن تربيتهم ودعمهم الدائم لابنتهما.

يأتي ذلك فى إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية؛ على تشجيع وتحفيز المتميزين والمتفوقين والطلاب الموهوبين فنيا ورياضيا وفى كافة الأنشطة الطلابيةبمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، واعتباره جميع طلاب معاهد البحر الأحمر الأزهرية أبناءه



واستقبل اليوم الأحد الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣م، فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وبحضور فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم مدير عام وعظ البحر الأحمر، أعضاء القافلة الدعوية الموفدة من مجمع البحوث الإسلامية، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتكثيف جهود التوعية ؛ وتوجيهات فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ وذلك تحقيقا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته الدعوية والتوعوية في التواصل الجماهيري؛ والسعي الجاد نحو استعادة القيم المجتمعية والأخلاقية؛ بما ينعكس على صالح المجتمع وأهله، ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة الدعوية لمدة أسبوع من السبت ١٥/ ٧ وحتى السبت الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٣م.

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الازهر