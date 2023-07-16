الفحص الطبي لـ58 ألف مواطن خلال 20 يومًا بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 58 ألفًا و 783 مواطنًا ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، ومنها: "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن".

من جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن فحص 21 ألفًا و800 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، وفحص 24 ألف سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة "صحة المرأة".

أضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 6 آلاف و 280 طفلًا ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 6 آلاف و 49 مواطنًا ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"، بالإضافة إلى فحص 471 من كبار السن".