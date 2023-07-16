أوقاف البحيرة تواصل توزيع صكوك الأضاحي على الأُسر المستحقة

أعلن فضيلة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، تم اليوم استلام 2 طن لحوم صكوك الاضاحى لتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل التضامن والتآزر بين أبناء المجتمع

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً والأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وذوى الهمم بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً والعمل على تلبية إحتياجاتهم، وقدمت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي .