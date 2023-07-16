الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق تصفيات المشروع الوطنى للقراءة بأزهر بالبحر الأحمر

مسابقة القراءة بالأزهر
مسابقة القراءة بالأزهر

انطلقت صباح اليوم الأحد 16 يوليو 2023، تصفيات المشروع الوطنى للقراءة على مستوى منطقة البحر الأحمر الأزهرية فى يومها الأول، بحضور فضيلة الدكتورمحمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعرفات الطواب  منسق المشروع بالمنطقة، ولجنة التحكيم المكونة من رمضان مسعود مدير إدارة الكتب والمكتبات و عكاشة سيد موجه عام اللغة العربية.

وأكد حسانين على أهمية القراءة؛ وأنها هى المكون الرئيسي فى تكوين شخصية الفرد ؛محفزا أبناءه على أهمية القراءة والاطلاع متمنيا لهم نيل أعلى المراتب.

و يجدر بالذكر  أنه يوجد  إقبال شديد من الطلبة على المشروع بجميع معاهد المنطقة ، ومن المقرر أن تستمر التصفيات لمدة أربعة أيام بدء من اليوم الأحد 2023/7/16 و حتى الأربعاء الموافق2023/7/19

الازهر

 

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