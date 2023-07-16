المشدد 3 سنوات لمُتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاحد، بمعاقبة المتهم "م. ا. ع" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للشخص بدائرة مركز سوهاج.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات سابقة بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة شقيقين للمحكمة بتهمة إنهاء حياةعامل

وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة عين شمس، إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) .. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات وأشكال الخروج عن القانون ولردع من تُسول له نفسه القيام بما يهدد استقرار المُجتمع.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية تستهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع في كافة أرجاء الجمهورية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام للدولة للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً.