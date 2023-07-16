المنتج السينمائي جابي خوري ضيف شرف مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر إقامته في الفترة من 21 إلي 27 سبتمبر 2023، أنه تقرر اختيار المنتج السينمائي الكبير جابي خوري ضيف شرف النسخة الأولي للمهرجان.

التقي الباسوسي وجابي خوري والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، في لقاء موسع في إطار الجولات الموسعة ضمن استعدادات انطلاق الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

ارتبط اسم جابي خوري بالمخرج الراحل (يوسف شاهين)، ليس لأنه منتج معظم أفلامه فحسب، ولكنهما أيضًا متفقان في الفكر وشريكان في الإنتاج وتربطهما صلة قرابة ويجمعهما مسقط رأس واحد.

لقد ولد المنتج المصري جابي خوري في مدينة الإسكندرية بمصر في الرابع من مايو عام 1952، واستطاع من خلال شركته أن يترك بصمة واضحة في عالم الإنتاج السينمائي، ربما لنوعية الأفلام التي يقدمها والتي ينتمي أغلبها لسينما الواقع، التي لا تهدف في الأساس إلى الربح، والتي يرى الكثيرون أنها استمرارٌ لمدرسة الراحل (يوسف شاهين).

من جانبه وعد الباسوسي بالإعلان عن مفاجأت عدة خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة.



أضاف الباسوسي، أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية كثيرة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

أشار المنتج جابي خوري، إلى أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في الفروع السينمائية كافة من كتابة وتمثيل وإخراج، كما منحها أيضًا لمخرجين كبار من أبناء جيله، كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلم عن فكرة الموت.

قال قدري الحجار مدير المهرجان: "يلقي مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، نظرة جديدة على أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بمناسبة الذكري الـ 15 لرحيله".

أضاف مدير المهرجان: “يخصص مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الأولي احتفالية خاصة تحت عنوان «شاهين في عيون الشباب» كما يصدر دراسة جديدة لأحد النقاد الشبان عن سينما يوسف شاهين وتعقد ندوة يشارك فيها كبار النجوم والمخرجين والمؤلفين الذين أسهم «جو» في اكتشافهم وتقديمهم للشاشة الكبيرة”.

يشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة، وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واستضافة الكثير من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.