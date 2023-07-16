انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء

بدأت اليوم الأحد، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع بجنوب سيناء، وقامت لجان التحصين بمتابعة عملية التحصين وعمل ندوات إرشادية مكثفة فى جميع المدن والوديان، للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية والمعدية.

تم التشديد على اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية للوقاية وجميع إجراءات الأمان الحيوي، كما تقوم لجان التحصين بإرشاد المواطنين عن ضرورة تحصين مواشيهم وتقوم اللجان بعمل تقصى عن جميع الأمراض الوبائية والتنبيه على المواطنين على سرعة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية عن أي أمراض وبائية تظهر لديهم.

أشارت الدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إلى أن الحملة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.