مصرع عاملين وإصابة 4 آخرين سقطوا في بالوعة صرف صحي بكفرالدوار

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون بفقدان الوعى، إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بسقوط 6 عمال في بالوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة لذات المركز، ما نتجت عنه وفاة عاملين وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وأسفر الحادث عن إصابة «محسن. م. م»، 35 عاما، مقيم بمحافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى، و«عبدالقادر. م. ع»، 18 عاما، مقيم بمحافظة قنا، اضطراب بدرجة الوعى و«عبدالحكيم. أ. م»، 18 عاما، مقيم بمحافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم، و«إبراهيم. ر. ف»، 27 عاما، مقيم بمحافظة قنا، كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

بينما توفي «عبداللاه. م. ا»، 27 عاما، و«عرفات. ر. ف»، 25 عاما، مقيمان بمحافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.