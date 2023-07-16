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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

انطلاق فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت أولى فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بالديوان العام والمديريات الإقليمية، وقد بدأت أولى هذه المحاضرات بمحاضرة أشرف عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، حيث شرح قانون الخدمة المدنية وأهم البنود التي ينص عليها، وناقش عددًا من أسئلة الدارسين بالدورة.

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التدريب والتأهيل والعمل على النهوض بمستوى العاملين

يأتي ذلك في إطار استمرار خطة الوزارة في التدريب والتأهيل والعمل على النهوض بمستوى العاملين بها.

كما عقدت المحاضرة الثانية للدكتورة ألفت السيد أحمد مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الأوقاف، حيث قامت بشرح معنى الموازنة والميزانية والفرق بينهما، والدورة المستندية للإدارة العامة للشئون المالية، ووسائل الدفع الإلكتروني، وفي ختام المحاضرة ناقشت عددًا من أسئلة المتدربين وقامت بالإجابة عليها.

 

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