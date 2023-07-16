مهرجان الأوبرا الصيفي| موعد ومكان حفل هشام خارما

يشارك الموسيقي الشهير هشام خارما، في فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء وأشهر أصوات الأوبرا.

موعد حفل هشام خارما في مهرجان الأوبرا الصيفي 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 26 من يوليو في الثامنة والنصف مساءً في أوبرا القاهرة على خشبة المسرح الكبير

فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء 2023

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة بالاسكندرية والذى ياتى ضمن برنامجها الفنى خلال فترة الصيف ويبدا فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

أحيا الليلة الاولى نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، ام كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .

ومن الجدير بالذكر ان فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدا مساء الاربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتضم اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الاوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها