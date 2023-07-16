عمر خيرت يحيي حفلين في الإسكندرية بهذا الموعد

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لتقديم حفل موسيقي بمكتبة الإسكندرية يومي الأحد والإثنين الموافقين 6 و7 أغسطس وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي، ويقدم عمر خلال الحفل باقة متنوعة من موسيقاه الذي يعشقها جمهوره.

عمر خيرت

من ناحية أخرى يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا غنائيًا برفقة النجمة اللبنانية إليسا وذلك فى مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في مهرجان العلمين يوم 4 أغسطس المقبل.

وكانت حرصت المطربة أصالة، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الـbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

وتصدرت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

إليسا

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح

إليسا

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آخر أعمال المطربة إليسا

ويذكر ان طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.

وكان نحدث الفنان زياد برجي عن كواليس خلافه مع الفنانة إليسا، على أغنية “وبطير”، والتي حصلت إليسا مؤخرا على حقوق ملكيتها بحكم قضائي، حيث أبدى زياد برجي عن ندمه بالمعرفة التي جمعته بإليسا.

وأكد زياد برجي فى تصريحات تليفزيونية: “عايز أغني أغنية وبطير عشان أضايق إليسا ومفيش حاجة هتضايقها غير إني أغني الأغنية دي، وهتتضايق أكتر لو حد غنى الأغنية أحلى منها، قائلًا: "حقيقي ندمان على كل فنجان قهوة شربتوا مع إليسا، ومش هشتغل معاها تاني مهما كانت الظروف".

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زياد برجي انا واحمدد ماضي السبب في شهرة اليسا

وتابع زياد برجي أنه هو والشاعر أحمد ماضي كانوا السبب في شهرة إليسا قائلًا: احنا اللي حقنا شهرة إليسا والدليل على ذلك أن إليسا اعتبروها ناشطة في حقوق المرأة ومناهضة للعنف بسبب أغنية

"يا مرايتي".

زياد برجي

واختتم زياد برجي حديثه عن حقوق الأغنية قائلا: “أنا مُصر إترك مسار القضاء يمشي بشكل هادئ وصحي، أن شاء الله خير، ومهما ما كانت النتيجة رضيان، الشي المطمني ما في شي ما إله نهاية وحدود”.

يذكر أنه تم حذف أغنية زياد برجي “وبطير”، من قناته في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومنصات موسيقية العالمية، وذلك بعد حُكم القضاء لصالح إليسا في القضية التي رفعتها ضده بسبب خلافهما على الأغنية، ومن ثم أطلقت عليها إليسا اسم «أنا وبس»، وطرحت هيا مرة أخرى.

زياد برجي وإليسا

حرص الفنان اللبناني زياد برجي على دعم سعد لمجرد في القضية الذي اتُهم بها وهي اغتصاب فتاة عشرينية تدعي لورا بريول.

وكتب زياد برجي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا:" كلنا أمل أن تكون العدالة الفرنسية هي صوت العدالة السماوية التي نحن على يقين بأنها في صف سعد الآدمي إبن البيت الأصيل".

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وأضاف "برجي": "نشكر الإعلام العربي الذي لم يقصر مع أي من الفنانين العرب على وقفته القوية والصارمة مع الفنان سعد لمجرد ومطالبته بإحقاق الحق".

وتابع: "إن شاء الله ياخد براءة يوم الجمعة وتنتهي الدوامة اللي عاش فيها سعد ظلما لست سنوات".

واختتم زياد برجي، قائلًا : "سعد الله يفك ضيقتك.. نحنا كلنا معك ".

بداية أزمة سعد لمجرد واتهامه بالاغتصاب:

وجهت الكثير من الاتهامات للفنان سعد لمجرد، إذْ قالت فتاة تدعي لورا بريول بأنه اغتصبها وكانت تبلغ من العمر في هذا الوقت 20 عامًا، قالت الفتاة بأنها ذهبت لسعد مجرد في إحدى السهرات، والتقيا في ملهى ليلي، ودارت بينهما أحاديث كثيرة، وتناول الثنائي فيها كمية كبيرة من الكحول، وبعض أنواع المخدرات، وقام باغتصابها.

حاول سعد لمجرد الدفاع عن نفسه وأكد أنه لم يغتصبها، إذ قال إنه يعجز عن ضرب امرأة، فلم يفعل ذلك من قبل، وعندما تمت مواجهته بأنه طاردها داخل الفندق أمام العاملين به، قال إنه لحق بها حتى يتجنب حدوث أي فضيحة تمس بسمعته، خصوصًا أنه فنان وهذا الأمر يؤثر عليه بشكل كبير.

قد يواجه المجرد عقوبة، قد تصل إلى 20 عامًا، في حالة إدانته وإثبات اغتصابه لـ"لورا"، إذ إنه حتى الآن لم يتم النطق بالحكم، ولكن الفنان وصل إلى ساحة القضاء منذ قليل، وجارٍ عقد الجلسة لإصدار حكم في تلك الواقعة.