إخلاء المنازل المجاورة لعقار رشيد المنهار

أعلنت محافظة البحيرة، إخلاء 7عقارات مجاورة لعقار رشيد المنهارلحين الانتهاء من رفع الأنقاض واتخاذ التدابير الاحترازية، بالإضافة إلى تسكين قاطني تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت.

وأكدت المحافظة، أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، أن عقار رشيد المنهار به 4 طوابق تم بناؤها قبل صدور القانون رقم 119لسنة 2008، وباقي الأدوارصادر لها قرارات إزالة، وأنه أثناء سقوط العقار تأثر مبنى مجاور مكون من 4 طوابق، وأنه تم الدفع بعدد من معدات مشروع الرصف الإنتاجي لمعاونة قوات الحماية المدنية في رفع الأنقاض.

وكانت مدينة رشيد قد شهدت كارثة مأساوية، في انهيارعقار مكون من 8 طوابق، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثتين و9مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ البحث عن ضحايا، أو مصابين تحت الأنقاض، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بشارع الوسطاني برشيد، حيث تبين انهيارعقار مكون من 8 طوابق، تم عمل كردون أمني حول العقار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثتين محمد ر.م.10شهور، أسعد م.س.38سنة، ومصابين وهم كل من محمد س.ع.5 سنوات، سالي ف.ع. 20سنة، محمد س.م.11سنة، سعيدة ح.ح. 67سنة، شيماء ع.ف.18سنة، محمد م.ر.16سنة، إبراهيم م.أ.20سنة، أحمد م.س.16سنة، عبدالرحمن م.س.15سنة، بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن مصابين، أو ضحايا تحت الأنقاض، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.