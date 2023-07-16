شيطان البحر يثير الذعر بشواطئ الغردقة

ظهرت سمكة المانتا راي أو شيطان البحر على شواطئ الغردقة، وأصيب رواد شواطئ الغردقة بحالة من الذعر عندما ظهرت سمكة الراي المعروفة بـ "شيطان البحر"، مما أثار قلقهم وخوفهم من هجوم هذا الكائن المسالم الذي يبدو ضخمًا ويتمتع بمظهر مرعب.

وصرح المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، بأن سمكة الراي التي ظهرت في الغردقة هي سمكة سلمية وغير عدوانية تجاه البشر، وأن ظهورها قرب الشاطئ في هذه الفترة من العام يعتبر أمرًا طبيعيًا ومتكررًا.

وتعرف سمكة الراي بالشيطان أو الحداية وتنتمي إلى عائلة الوطواط، تتميز هذه السمكة بشكلها الذي يشبه القروش، وتمتاز بوجود زعنفة عريضة تشبه الجناحين، مما يجعلها تشبه المانتا، وقد قام الرواد الذين كانوا متواجدين على شاطئ الغردقة في محافظة البحر الأحمر بالتقاط صور واضحة لهذه السمكة، حيث اقتربت من الشاطئ دون أن تشكل خطرًا على السباحين في الماء.

وأكد الدكتور محمود دار، أستاذ علوم البحار بالمعهد القومي للعلوم بالبحر الأحمر، أن سمكة المينتا راي تُعتبر عدوة طبيعية للقروش وتقوم بالدفاع عن نفسها بضرب الذيل، حيث تقوم بقتلها.

ولفت دار، إلى أهمية الحفاظ على هذه الأسماك في بيئتها الطبيعية للحفاظ على الاتزان البيئي في تلك المناطق، وأشار إلى أن سمكة المانتا تشمل نوعين، وهما شيطان بحر الشعاب المرجانية (Manta alfredi) وشيطان البحر المحيطي الضخم، يصل عرض أسماك شيطان البحر المحيطية إلى الأقل 7 أمتار (23 قدمًا)، وهناك تقارير تشير إلى أن وجود عينات أكبر من ذلك، أما شيطان بحر الشعاب المرجانية، فيصل عرضها إلى 5.5 متر (18 قدمًا).

وتنتشر أسماك شيطان البحر في مناطق مختلفة من العالم، وتتواجد عادةً في المياه الاستوائية، وعلى الرغم من وجودها في المياه المعتدلة أحيانًا، إلا أن أسماك شيطان البحر المحيطية تعيش في المياه العميقة والمناطق البحرية، حيث تزور مراكز التنظيف في الجبال البحرية والشعاب المرجانية الساحلية بشكل دوري.