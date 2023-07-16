البورصة تربح 2.8 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد بين الصعود والهبوط.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 2.8 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.171.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة طفيفة ليصل إلى مستوى 17343 نقطة.

إيجي أكس 70 يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

هبط مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 16 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات مليار جنيه.