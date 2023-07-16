الجامعة اليابانية تفوز بالجائزة الدولية في دعم ريادة الأعمال

فازت الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية، بالجائزة الدولية لأفضل جامعة من حيث مؤشرات دعم ريادة الأعمال 2023، والتى يمنحها المجلس الدولي للصناعات الصغيرة بواشنطن، إذ تم الإعلان عن الجائزة خلال اليوم الأخير للمؤتمر السنوى للمجلس، والذي عقد خلال الفترة من 9-14 يوليو بمدينة جوانجو بكوريا الجنوبية.

وقال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، إن فوز الجامعة يأتي تتويجًا للاستفادة من الخبرات اليابانية وكذلك لجهود الجامعة في دعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنة التكنولوجية والوحدات الاستشارية والمعسكرات العلمية للطلاب، وكذلك استثمار الابتكارات والكم الكبير من براءات الاختراع الناتجة عن جهود أساتذة وباحثين متميزين، وكذلك إداريون وخبراء على أعلى مستوى من الكفاءة.

اهتمام لدعم ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا لدعم ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة، حيث تم إنشاء حاضنة دراجون للأعمال لربط البحث العلمى بالصناعة، ولمساعدة الباحثين والطلاب ورواد الأعمال الذين يمتلكون مخرجا بحثيا أو نموذجا أوليا أو ابتكارا ينتج عنه منتج قابل للتسويق في أحد المجالات التكنولوجية لتأسيس شركة ناشئة، كما أن الحاضنة تدعم الأفكار ونتائج الأبحاث القابلة للتحول لشركات وخلق شراكات تنافسية في المجالات الاقتصادية، فضلا عن دور الحاضنة في دعم برامج التنمية الاقتصادية وتسويق التقنيات الناتجة عن البحث العلمي والابتكار وذلك لدعم اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية مصر2030.