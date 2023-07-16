المحطة الجديدة بالإسماعيلية تتحول إلى باريس الصغرى

كلف اللواء فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق برئاسة المهندس احمد الشيمى وكيل الوزارة وناصر سوق خضير المشرف العام بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بكل الشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف و الانارة بمنطقة المحطة الجديدة وشارع مصر وشارع سعد زغلول وشارع مكة الشوارع المشهورة بنطاق المحطة الجديدة والتجارية ، وجار اليوم ، استمرار تركيب البلدورات بالأسمنتية الجانبية والدهانات باللوان الاسمعلاوية الازرق والاصفر بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية ، وتركيب الانترلوك بجميع الشوارع المتاخمة للشوارع الرئيسبة وهيا اكثر من 50 شارع فرعى ، كما كلف المهندس احمد الشيمى مدير المديرية ناصر سواق خضيرى المشرف العام والمهندسة رنيا صلاح سليمان ، بالمتابعة لأعمال الرصف بالشوارع الرئيسية وعمل تقرير اسبوعى مفصل بحجم الأعمال وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة

المحطة الجديدة

وقامت ادارة الطرق بالمرور على الشارع الرئيسى الجارى العمل بة فى مطقة كوبرى سيناء حتى كوبرى سرابيوم بطول 8 كليو ، بالاستمرار فى تنفيذ خطة أعمال رصف الطبقة الأولى وسحب عينات من عملية الطبقة الجيرية لتحليلها بالمعامل المختصة بعد ردم الطبقة الحجرية فى مياة الجنبية والترعة المتاخمة للطريق بعرض 20 متر



واكد مهندس فتحى عبدالمعز المدير التنفيذي انة تم تكليف مهندس محمد جمال شاهين المهندس زياد فتحى والمهندس سعد ثابت بعمل تقرير يومى لعرضة إلى مديرية الطرق بالأعمال المنفذة على الطبيعة

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء فهمى بشارة بضرورة تقديم خدمات افضل للمواطنين.وخاصة فى الطرق السريعة ومداخل القرى والمراكز والمدن

وضرورة تكثيف الأعمال التى تحافظ على ارواح وحياة المواطنين بمدن ومراكز وقرى المحافظة