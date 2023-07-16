المنيا تشن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا، تنظيم الحملات المكبرة لإزالة ورفع الإشغالات ، والتعدي على حرم الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي ، بقانون إشغال الطرق العامة ، وتحقيق الإنضباط العام.

ونظمت محافظة المنيا، حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات ، وأسفرت عن تحرير ٥ محاضر إشغال، بكورنيش النيل للحفاظ على المظهر الجمالي والمسطحات الخضراء ، وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية حررت ١٠ محاضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات ، ومراجعة موقف الإعلانات غير المرخصة فى شوارع المدينة ، (الجمهورية، عبد العظيم، ميدان المحطة ).

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال منها، ٣ محاضر إشغال ، و محضران ضبط إشغال طريق، و ٦٠ إزالة إدارية بشارعى بورسعيد والشوانى فى حى جنوب المدينة ، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.