غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بمغاغة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأثنين قافلة طبية علاجية بـقرية شارونه إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 17و18 من يوليو الجاري.

وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والأذن).

بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً، إلى أن هذه القوافل الطبية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.