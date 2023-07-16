عاجل
فرص عمل خالية للشباب برواتب مجزية.. اعرف الشروط
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بمغاغة

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأثنين قافلة طبية علاجية بـقرية شارونه إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 17و18 من يوليو الجاري.

وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)،  وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والأذن).

بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً،  إلى أن هذه القوافل الطبية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

الجريدة الورقية