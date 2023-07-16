محافظة القاهرة توقع عقد اتفاق مشروع الدفع المسبق لتذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام

في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق نظم الرقابة والحوكمة على كافة المعاملات والخدمات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وسعياً نحو تطبيق أنظمة وبرامج النقل الحديثة بوسائل النقل المختلفة .

مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوقيع علي عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات .

جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، حيث وقع على العقد من وزارة التنمية المحلية المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط و المهندس خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربى لنظم المعلومات واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة .

وياتي ذلك في اطار خطة لتطوير هيئة النقل العام بالقاهرة على عدد من المحاور ومن بينها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار لتحويل أسطول النقل العام ليكون صديقاً للبيئة ، بالإضافة إلى شراء أتوبيسات جديدة وإنشاء البينة الأساسية لمحطات الغاز الطبيعى وشواحن الكهرباء لعدد ٧٠ أتوبيس كهرباء جديد وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونياً بما يساهم في زيادة موارد هيئة النقل العام وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين والاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

الدفع الإلكتروني لتعريفة الركوب يعمل على تقديم خدمات أفضل وبطريقة ميسرة وسهلة للجمهور

ونظام الدفع الإلكتروني لتعريفة الركوب يعمل على تقديم خدمات أفضل وبطريقة ميسرة وسهلة للجمهور وبأسلوب حضارى وإحكام الرقابة على التذاكر وحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وحوكمة المتحصلات اليومية وتوفير حلول متكاملة لمنظومات النقل العام المستدام والذكى وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الالكترونى وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الإلكترونية ل ١٨٠٠من أتوبيسات الهيئة لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات