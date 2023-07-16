طريقة الحجز في معسكر يالا كامب بمدينة دهب ومطروح برعاية وزارة الرياضة

تحت شعار "مبادرة صيف شبابنا"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن استكمال المعسكر الرياضي للأسر والشباب ضمن مشروع "yalla camp” والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضي "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وذلك بمعسكري، المعسكر الأول بمدينة دهب خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو ومدينة مطروح خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس.

أنشطة المعسكر

يتضمن برنامج المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية والمسابقات الرياضية ومن تلك المسابقات "الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، التنس الشاطئي، ألعاب الكروس فت واللياقة البدنية.

كما يشمل البرنامج تعليم مهارات نصب المخيم وتجهيز الخيام، وتعلم بعض المهارات الحياتية محاضرة وإشعال النيران والحياة فى البرية وتحديد الاتجاهات الأساسية اتجاه الرياح وتجديف الكياك ورماية ضغط الهواء والهايكينج فى إحدى وديان مطروح.

صبحي: هدفنا نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

لينك الحجز في معسكر يالا كامب

للمزيد من التفاصيل والحجز من خلال اللينك

https://www.emys.app/sport/yalla-camp-travel/