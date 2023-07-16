إزالة 10حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمركز منفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 للازالات التي بدأت في 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023 تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الحملات اليومية لازالة التعديات أسفرت عن تنفيذ إزالة لعدد 10 حالات تعدٍ على أراضي زراعية خاصة بمركز منفلوط بمساحة 1700 متر تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبدالتواب أحمد نائب رئيس المركز ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية مشيراً إلى عدم التهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكد اللواء عصام سعد على تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون مشيراً إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف وفقاً للبرنامج الزمني المحدد حيث أن الموجة الـ 21 تتم على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل وانتهت 19 مايو وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو واستمرت حتى 16 يونيو وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 يوليو 2023.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.