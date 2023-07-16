محافظ أسيوط يتابع أنشطة وفعاليات فرع مكتبة مصر العامة

خلال زيارة مسائية مفاجئة...

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأنشطة والفعاليات التي تنظمها فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة من خلال زيارة مسائية مفاجئة وذلك في إطار جولاته المستمرة وزيارته المفاجئة على عدد من المنشآت والمصالح الحكومية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني ... جاء ذلك خلال بحضور هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط وبعض العاملين المتواجدين بالمكتبة.

وشهد المحافظ عددا من الفعاليات ـ أثناء زيارته المفاجئة ـ مع التلاميذ والأطفال المترددين والمتواجدين بأقسام المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع واطمأن على جودة الخدمات التي يقدمها كل قسم وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة.

وأشاد المحافظ بالفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بالمكتبة والتي يتم إتاحتها للمواطنين في أسيوط بمختلف فئاتهم خاصة مع احتوائها على مصادر المعرفة بكل أشكالها وأنواعها وهو ما يسهم في زيادة توعية النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة ونشر الثقافة والعلوم والمعرفة وغرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع مناشداً المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بداية من سن 3 سنوات بالزيارة والتردد على المكتبة والاستفادة من الإمكانات المتاحة بها وزيادة ثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم خاصة مع دخول إجازة الصيف تزامناً مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية المختلفة مشيراً إلى تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل وفقاً للإمكانات المتاحة وبنا على الخطة الموضوعة مسبقاً موجهاً إدارة المكتبة والعاملين بها بمواصلة التقدم والرقي واستمرار أداء رسالتها التعليمية والتثقيفية والتنويرية.