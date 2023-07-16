وزير الري يتفقد الموقف المائي بالبحيرة لمتابعة أعمال التطهيرات

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣، الموقف المائى بمحافظة البحيرة، فى استجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة، وللاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور، ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة.

وكان في استقبال الدكتور سويلم، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتى أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الوزير.

وتفقد سويلم، خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد، والاطمئنان على تشغيل مغذيات (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - شاكر - الخزان).

سويلم يلتقي عددًا من المنتفعين ويستمع إلى طلباتهم وشكواهم

وخلال الزيارة التقى الدكتور سويلم، بالعديد من المنتفعين، حيث استمع سيادته إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه لقيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين.

كما وجه الوزير، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر إنضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الانضمامى على السيد الوزير اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين واقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وعرض النتائج على السيد الوزير خلال أسبوع من تاريخه.

كما وجه بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف.