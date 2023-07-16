صيف ساخن في مدن مصر.. فرار جماعي إلى المصايف من الحر الشديدة

تشهد حالة الطقس ارتفاعات غير مسبوقة لدرجات الحرارة بالعاصمة "القاهرة" والعديد من محافظات الجمهورية بشكل غير مسبوق هذا الصيف، لتسود الأجواء الساخنة الحارة مختلف الإنحاء.

وذكرت الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع درجات الحرارة أن ترتفع بشكل تدريجي لتصل إلى ذروتها يوم الأربعاء المقبل.

فيما دفعت الموجات الحارة كثيرين إلى السفر لمناطق ساحلية، للاستمتاع بالمياه، والهروب من قيظ الصيف.

تفاصيل الموجة الحارة

أكد المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، أما السواحل الشمالية فتصل بموسم الصيف لدرجة أعلى من معدلاتها، وذلك بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يفرض سيطرته بشكل كامل علي مصر ويجلب كتلا هوائية حارة في وقت واحد مع امتداد لمرتفع جوي لطبقات العليا للهواء والذي يعمل علي عدم تشكل أي سحب وترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل الملحوظ.

ولفت المركز الإعلامي، احتمالية وصول درجة الحرارة في مصر إلى 50 درجة مئوية، بحسب ما تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أعلى درجة حرارة سيتم تسجيلها في مصر خلال موجة الحرّ ستصل إلى 44 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

رحلات اليوم الواحد

فيما شهدت الشواطئ فى مختلف المحافظات الساحلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين ولاقت رحلات اليوم الواحد رواجًا ما بين أغلب المصطافين، ووجَّه المحافظون بتكثيف الحملات على الشواطئ ورصد أى مخالفات أو مشكلات قد تظهر وحلها على الفور وتوفير جميع الخدمات لهم.

دمياط شهدت شواطئ رأس البر والأسكندرية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للهروب من ارتفاع درجات الحرارة التى تتعرض له البلاد للاستحمام فى مياه البحر، عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة والأزهرية.

وكانت الظاهرة الأبرز هى رحلات اليوم الواحد الى المصايف، فقد شهدت الإسكندرية إقبالًا كبيرًا خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع، ورفعت أغلب الشواطئ لافتة كامل العدد.