نتنياهو يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن خضع لاختبار "الفيزيولوجيا الكهربية" لاختبار نظام التوصيل للقلب، خلال قضائه ليلة بالمستشفى إثر إصابته بالجفاف.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن البروفيسور محمود سليمان، رئيس وحدة اضطراب كهرباء القلب في مستشفى رمبام، الفحوص التي خضع لها نتنياهو بعد دخوله مستشفى شيبا قرب تل أبيب.

وقال سليمان إن نتنياهو خضع لاختبار "الفيزيولوجيا الكهربية" لاختبار نظام التوصيل للقلب.



وذكر بيان لمستشفى شيبا أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويد نتنياهو بجهاز لمراقبة اضطرابات القلب، وهو ما أظهر أن قلبه في "صحة كاملة".

إصابته بالجفاف

وفي صباح الأحد، قال أطباء إن من المتوقع خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى بعد أن أثبتت فحوص عدم وجود أي اختلالات صحية، إثر دخوله للمستشفى بسبب إصابته بالجفاف.

ووفقا لمكتب نتنياهو (73 عاما)، فقد نقل السبت إلى مركز شيبا الطبي قرب مسكنه الخاص بمدينة قيسارية الساحلية، حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.

عطلة عند بحيرة طبريا

وفي مقطع فيديو من المستشفى، بدا نتنياهو في حالة جيدة وقال إنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا من دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.

وأكد مركز شيبا الأحد التشخيص الأولي بالإصابة بالجفاف، وقال إن نتنياهو سيغادر في غضون ساعات.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم الإثنين.

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى وهو يبتسم، مقدما نصيحة للناس مفادها "الإكثار من شرب الماء خلال موجة الحر".

كما أظهرت صور جديدة رئيس الوزراء من المستشفى، أطل فيها الأخير باسماً ينصح الناس بشرب الماء بكثرة خلال موجة الحر.

إلا أن هذه الوعكة الصحية أثارت تساؤلات حول طبيعة الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة غيابه ومن ينوب عنه.

وفي حالة غيابه تختار الحكومة وزيرا بالوكالة من بين الوزراء في حال لم يكن أي من الوزراء يحمل لقب القائم بأعمال رئيس الحكومة رئيس الوزراء بالإنابة يدير الحكومة لمدة 100 يوم، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا حدث مع رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عندما تولى إيهود أولمرت رئاسة الحكومة بالإنابة بعد إصابة شارون بسكتة دماغية عام 2006.

ثم يشكل رئيس الدولة ائتلافا حكوميا جديدا بعد انتهاء الـ100 يوم، وإذا انتهت مدة المئة يوم يتولى رئيس الدولة عملية تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

كما يستطيع رئيس الوزراء إعلان بديل مؤقت له في حالة عدم قدرته على أداء مهامه.

أما إذا توفي رئيس الوزراء، فيختار مجلس الوزراء رئيسا مؤقتا حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

ووفقاً لموقع الكنيست، فإن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفن، يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكومة الحالية، كما أنه يقوم بمهام نتنياهو خلال بعض رحلاته الخارجية.

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