"30 يونيو وتصحيح المسار" في ندوة لقصور الثقافة.. الثلاثاء

يشهد قصر ثقافة مصر الجديدة، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل 18 يوليو، ندوة ثقافية بعنوان "30 يونيو وتصحيح المسار"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

"30 يونيو ثورة شعب"

تعقد الندوة بحضور د. طارق منصور، د. أسامة راغب، كما ستقام أمسية شعرية بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" بمشاركة الشعراء سعيد المصري، سعيد شحاتة، آمال ناجي، عبير العيسوي، ويدير الأمسية د. طارق منصور.

الندوة تنظمها الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة عبده الزراع، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وذلك من خلال برنامجها الثقافي والفني.