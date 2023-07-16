ثقافة المنيا تناقش تطوير المهارات في عصر الرقمنة

نظم تفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى ، برئاسة ضياء مكاوى ، قيام بيت ثقافة ديرمواس جنوب المحافظة ، بتنظيم محاضرة بعنوان "تطوير المهارات في عصر الرقمنة".

استمرار لجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة عمرو البسيوني، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وحاضر ندوة تطوير المهارات في عصر الرقمنة ، محمود محمد نصر، وتناول فيها مفهوم الرقمنة والتحول الرقمي ، وتعزيز الثقافة الرقمية ونشر مفاهيم التحول الرقمي ، والتمكين الرقمي وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ، ومنها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

كما تحدث عن التسوق الإلكتروني ، وجهود وزارة الاتصالات لنشر الثقافة الرقمية ، واستخدامها في المجالات والخدمات المختلفة، وكيفية استخدام المنصات الرقمية المختلفة لجميع الخدمات الحكومية، وتناول أهداف مبادرة حياة كريمة الرقمية، وأهمية محو الامية الرقمية ،في ضوء توجهات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة ، و مفهوم الأمن السيبراني وأمن المعلومات والبيانات.

وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات ، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية ، وأهمية تأمين البيانات و كيفية الدخول للمواقع الرقمية للخدمات الحكومية ، والإستفادة من خدماتها دون الذهاب للجهة الحكمية ، مقدمه الخدمة توفير للوقت والجهد.

واشار ، إلى اهمية تطوير المهارات الشخصية ، ومواكبة تطور وسائل الإتصال واستخدام الإنترنت لتحقيق اكبر استفادة من الخدمات الرقمية للأفراد متلقي الخدمة للدولة ، وأجهزتها توفيرا للوقت والجهد ولخدمة متميزة ودقيقة.