تحرير ‏76146 مخالفة مرورية متنوعة

تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏76146 مخالفة مرورية متنوعة.

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تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (76146) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(23234) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1104) مخالفات السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 5 مواطنين للإصابة في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بمنطقة كوم أوسيم وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث سير يحصد أرواح 3 أشخاص

وعلى جانب آخر، لقى 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بحرى مركز الفشن فى نطاق محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بعد مدخل مدينة الفشن بحوالى 500 متر فى نطاق محافظة بنى سويف، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وإيداع الجثث داخل ثلاجة الموتى واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.