استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة صباح أمس حملاتها التفتيشية على المنشآت السياحية بتكليف من اللواء أشرف البيه رئيس المدينة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

حيث تم المرور على عدد ٣ منشأة سياحية فندقين في نطاق حي شمال والآخر بحي جنوب.

و قد أشادت اللجنة بوجود تراخيص المنشأة للفنادق وسريان السجل البيئي وترخيص المدير.

ولا حظت اللجنة عدم توافر الاشتراطات الصحية ببعض الاقسام وتم تدوين الملاحظات وتسليمها للمسئولين للعمل على تلافيها وتم تلافي معظمها في الحال.

كما وجد اللجنة لإحدى فندقين حي شمال تم عمل محضر لتسغيل عدد ٥ أجانب بدون تصريح.

كما وجدت بعض ملاحظات الأمن الصناعي كتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين ، ووضع دواسات أسفل لوحات الكهرباء، وحفظ الأسلاك، وملاحظات لمكتب العمل عدم تقديم مايفيد نسبة صرف بدل الإجازات و الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية ٣% ، عدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل، وعدم استيفاء نسبة تعيين ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما بالنسبة للطب البيطري أفاد بصلاحية اللحوم والأسماك والدواجن للاستخدام الآدمي.

نفذت الحملة بالتنسيق مع الإدارة الصحية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والطب البيطري ومكتب العمل والبيئة مدينة ومساعد رئيس المدينة للشئون القانونية ومديرة الايرادت تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

الحملة