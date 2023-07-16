نداء للإسراع في منطقة التجارة الحرة بقمة الاتحاد الإفريقي.. فيديو

طالب موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بضرورة تحديد كيفية الاندماج في القارة الإفريقية، ومن ثم العمل على تعزيز التعاون الخاص بالدول خلال الإطار الدولي من أجل الوصول إلى الأفكار الأساسية بخصوص الاندماج في النظام الإقليمي.

وأضاف خلال كلمته بالدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، أنَّهم رصدوا في تقريرمفوضية الاتحاد الإفريقي الإنجازات التي نفذت الذي شرح بدقة كيف يمكن الاندماج بصورة كبيرة.

وأكد ضرورة الإسراع في منطقة التجارة الحرة من خلال تحرير التجارة بصورة كبيرة ومحاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.

جهود مكافحة الإرهاب في مفوضية الاتحاد الإفريقي

وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي تحاول جاهدة لمكافحة الإرهاب، وتحسين البروتوكول الخاص بالتجارة والتبادل التجاري ومجابهة كل العقبات.

وتابع: “أحاول جاهدا التعاون مع المجتمعات الاقتصادية وتحسين المناطق الخاصة بالتجارة، فضلا عن الخروج من المشكلات والأمور المتضاربة مع تعزيز التجارة وتحريرها”.

ولفت إلى التزام الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإقليمية بالتبادل التجاري، موضحا أنّ تفعيل المشروعات سيسمح بالعمل بصورة كبيرة وتصاعدية في القارة الإفريقية عن طريق تحسين وتفعيل الاقتصاديات ومحاولات تقليل المخاوف الموجودة على الصورة القارية.

الرئيس السيسي يشارك في قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الغفريقي.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد”.

كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

وقد تم استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.