الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع.. وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع

قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش السوداني، صباح اليوم الأحد، مواقع لتمركزات الدعم السريع شرقي الخرطوم وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع بمدن العاصمة الثلاث.

وردت قوات الدعم السريع بإطلاق نيران مضادات الطائرات الأرضية، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

كما أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات بالقرب من محيط سلاح المدرعات غربي الخرطوم.

هدوء حذر

في الأثناء، يسود هدوء حذر جبهات القتال في كل من الخرطوم بحري وأم درمان، التي شهدت انحسارًا في المواجهات صباح اليوم مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأمس السبت، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بشن هجوم بطائرات مسيرة على مستشفى في مدينة أم درمان.

وقال الجيش السوداني في بيان: "مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب، استهدفت الميليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان".

وأوضح بيان الجيش السوداني أن القصف أسفر عن مقتل 5 مرضى وإصابة 22 معظمهم من المدنيين.

ونوه البيان بأن "قسم الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي يستقبل جميع حالات الطوارئ لكل فئات الشعب من المدنيين والعسكريين على السواء، وقد درج على تقديم هذه الخدمة منذ تأسيسه".

معاناة السودان لن تنتهي إلا بانتهاء القتال

وفي وقت سابق، شدد المسؤول الأممى مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على أن معاناة السودان لن تنتهي، إلا بعد انتهاء القتال.

وقال إنه فى غضون ذلك فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى التزامات يمكن التنبؤ بها من أطراف النزاع تسمح لها بتقديم المساعدة الانسانية بأمان الى المحتاجين أينما كانوا كما يجب على الجانبين الالتزام بإعلان تنفيذ الالتزامات التي وقعا عليها في مدينة جدة بالسعودية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وقال جريفيث إن أكثر من 3 ملايين شخص - نصفهم من الأطفال - فروا من السودان بسبب العنف داخل وخارج البلاد، مشيرا إلى أن نصف الأطفال الباقين في السودان وعددهم حوالي 13.6 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وأكد جريفيث على أن الاكتشاف الأخير لمقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ما هو إلا أحدث دليل يشير إلى عودة ظهور أعمال القتل العرقي في المنطقة، مشددا على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل هذا الصدى القاسي للتاريخ في دارفور.

ودعا المسئول الأممي إلى مضاعفة الجهود لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية وحشية لا نهاية لها مع عواقب وخيمة على المنطقة.

تسبب القتال الذي اندلع في 15 إبريل في نزوح مدنيين من ولاية الخرطوم، التي تتكون من مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، وتسبب أيضًا في تنفيذ هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

لم تنجح جهود وساطة إقليمية ودولية حتى الآن في إنهاء القتال، وقال مسئولون بالأمم المتحدة: “إن السودان ربما ينزلق إلى حرب أهلية”.

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