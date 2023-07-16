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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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العلمين الجديدة تنافس جزر المالديف.. فيديو

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

كشف طارق سرحان خبير سياحي، أهمية مدينة العلمين الجديدة في جذب السياحة، قائلًا إنها كانت ترابًا وصحراء لكنها تغيرت تمامًا وأصبحت تحتوي على عدد كبير من الأبراج خلال 7 سنوات.

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الأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة تبهر العالم

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وأضاف "سرحان"، خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، أن العلمين الجديدة ستكون جنة إن أحسن استغلالها، وعندها سنقدم منتجا غير موجود في العالم، في ظل المنافسة الشديدة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.

العلمين الجديدة تنافس المالديف

وأكد أن السائح في أوروبا يحتاج إلى 12 ساعة طيران حتى يصل إلى المالديف، وهذه المدة أقل بكثير مما يستغرقه للسفر إلى مصر، ومن ثم، فإن مصر أصبحت في وضع منافس سعريا، بالإضافة إلى جودة المياه والشواطئ في العلمين الجديدة وغيرها من المدن، كما أن الجو رائع في مصر.

وأشار إلى أن الهدف من السياحة خلق وعي محب للبلد وزيادة مصادر النقد الأجنبي وذلك على المستوى العام، أما على المستوى الخاص، فإن السياحة تستهدف تغيير الحالة المزاجية للمواطن.

وأوضح أن السياحة صناعة لوجستيات، مثلا، فإن فرنسا يزورها 80 مليون سائح، لأن اللوجستيات لديها متقدمة للغاية، مثل المواصلات.

تسهيلات مطلوبة لجذب السياحة

وأكد أن السائح العربي له متطلبات، عدد أفراد الأسرة العربية كبيرة، وبالتالي يجب أن نسهل له إجراءات الوصول، مثل إمكانية زيارة مصر بسيارته الخاص عبر إفراج جمركي مسبق بحيث تستغرق الإجراءات نصف ساعة فقط بدلا من يوم كامل.

 

ولفت إلى أن تسهيل اللوجستيات سيؤدي إلى زيادة عدد السياح والزائرين، وكل دولة تنشد أن يكون لديها سياح يجب أن تمتلك قناة للسياحة، ففي العلمين الجديدة، ماذا يمنع من التعاقد مع فنانين عالميين، فمن يأتي إلى الهرم يمكننا استقطابه إلى العلمين الجديدة.

 

وذكر أن جمال الشواطئ في العلمين الجديدة أكثر من الغردقة ومرسى علم المصنفتين من أحسن مناطق الغطس في العالم، ولكن تجهيزات مدينة العلمين الجديدة وفقا لنمط المدن الذكية، ويجب استغلال قربها من الأسواق الأوروبية.

 

العلمين الجديدة هي مدينة جديدة تقع في محافظة مطروح، على بعد نحو 180 كيلومترًا غرب الإسكندرية. أنشئت عام 2018، وتعتبر واحدة من المدن الذكية في مصر. تبلغ مساحة العلمين الجديدة حوالي 48 ألف فدان، وتخطط الحكومة المصرية لجعلها مدينة مليونية.

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