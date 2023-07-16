تكريم طلاب مدرسة بي تك المتفوقين 

نظمت مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية احتفالية خاصة لتكريم طلابها المتفوقين الأوائل في شهادة الدبلومات الفنية، حيث حصل الطالب ربيع أنور على المركز الأول على مستوي الجمهورية (مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص تجاري) بنسبة 98.79%، والذي تم تكريمه من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما حصل أربعة من طلاب المدرسة على المراكز الأولى على مستوى محافظة القاهرة واثنين من الطلاب مصنفين ضمن العشر الأوائل على مستوي الجمهورية.وتعد مدرسة "بي تك" الأولى من نوعها في مجال تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تتخصص في التكنولوجيا التطبيقية في مجالات المبيعات والتسويق واللوجستيات

أقيمت الاحتفالية بمبني أكاديمية بي تك، بحضور فريق إدارة بي تك، وعلى رأسهم الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، ومسئولي بنك تنمية المهارات بجانب أسر الطلبة الخريجين وفريق إدارة المدرسة والمعلمين.

وتهدف مدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية إلى بناء قدرات وتنمية مهارات الطلاب فضلاً عن تقديم الخبرة العملية اللازمة، لتساهم بذلك في تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. كما تضع على رأس أولوياتها إعداد جيل من الطلبة المتميزين في مجال التسويق والبيع وخدمة العملاء واللوجيستيات. تهدف المدرسة إلى توفير أفضل المناهج التعليمية المعتمدة دولياً في تلك التخصصات كما تمنح شهادة إتمام دراسة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية شعبة تجاري المعتمدة من وزارة التعليم، بالإضافة إلى شهادة إتمام المناهج الدولية من City and Guilds الرائدة عالميًا في تنمية المهارات والتدريب المهني.

أعرب الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، عن فخرُه بتفوق طلاب مدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية، قائلاً: "حرصنا منذ اليوم الأول داخل مدرسة بي تك، على فرض أسس أخلاقية يسير عليها جميع الطلبة، بالإضافة إلى جودة العملية التعليمية، ونحن الآن نجني ثمار مجهودات ثلاث سنوات ماضية من العمل والاجتهاد والالتزام، بحصول أبنائنا على المراكز الأولى وخاصة حصول الطالب ربيع أنور على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية".

أضاف خطاب: "أن هدف مدرسة بي تك هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة والحكومة المصرية، في دعم التحول نحو التعليم الفني، وهو ما يحتاج بذل مزيدًا من الجهود لتغيير ثقافة المجتمع، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل واعد لأبنائنا، من خلال تعليم فني يضاهي في جودته أفضل المناهج التعليمية العالمية وهو ما يؤهلهم للالتحاق بوظائف المستقبل، ويفتح أمامهم أسواق العمل الخارجية خاصة أن العامل المصري مشهود له بالكفاءة والحرفية".

من جانبهم وجه الطلاب، الشكر لإدارة مدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية، والقائمين عليها، على ما مجهوداتهم الدؤوبة والتي ساهمت بشكل فعال في تفوقهم، وأشادوا بمستوى الدراسة النظرية والعملية التي تلقوها من خلال المدرسة والمهارات التي اكتسبوها والتي تساعد على تأهيلهم لاستكمال دراستهم الجامعية والاستعداد لسوق العمل.

وتوفر مدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية، أحدث التقنيات التطبيقية والتكنولوجية لطلابها للتدريب الميداني بفروع بي تك والمخازن الخاصة بالشركة ومنافذ بيع بي تك اكس على مستوى القاهرة خلال سنوات الدراسة الثلاثة على أيدي نخبة من أفضل المعلمين الحاصلين على التدريب اللازم لتدريس المواد الثقافية ومواد تجارة التجزئة واللوجستيات. وذلك لتأهيل الطلاب بشكل كامل على مواكبة احتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة، كذلك التحاق المميزين منهم بفريق عمل الشركة، وتتكفل شركة بي تك بكل مصروفات الطلاب من زي ومطبوعات للمناهج وأنشطة ورحلات.

وتقبل المدرسة الطلبة -بنات وبنين- من جميع المدارس الإعدادية (عام – لغات – ازهرى)، بمجموع لا يقل عن 230 درجة، حيث تتيح لهم بعد التخرج فرصة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وكلية التجارة وكلية التربية، كذلك جميع المعاهد والكليات الخاصة، كما تقدم خدمات التوظيف لأصحاب الأعمال الباحثين عن عمالة فنية معتمدة.