الأمن يضبط 260 قضية مخدرات خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (260) قضية مخدرات، (124) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84700) حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.





في سياق آخر، قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة والاستيلاء على مليوني جنيه من محاسب بشركة مقاولات فى التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال اثنان من المتهمين، إنهما علما أن المحاسب استولى على مبلغ مالي من الشركة خلسة، فقررا الاستيلاء منه لصالحهما، لذلك فقد اتفقا مع باقى المتهمين باستئجار سيارة ميكروباص وانتحال صفة رجال الشرطة.

وأضاف المتهمان، أنهما بالفعل اتفقا مع 8 متهمين آخرين على تنفيذ الخطة، وأنهما توجها إلى الشركة وألقيا القبض على المحاسب بتهمة صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

وأشار باقى المتهمين، أنهم أثناء سيرهم فى الطريق طلبوا منه مبالغ مالية مقابل إنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، فوافق المحاسب وتوجهوا معه لأحد البنوك وقام بتحويل مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحدهم.