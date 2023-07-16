المهرجان القومي للمسرح يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسينما الهناجر

يقيم المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء السبت الموافق 22 يوليو، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم : المخرج الكبير خالد جلال، والفنانين نضال الشافعي، وطارق عبد العزيز ، وايهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف والمخرج اسلام إمام .

الدورة السادسة عشرة تقام في الفترة من 29 يوليو، وحتى 14 أغسطس، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وسيكرم خلال المهرجان ( 10 ) قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية، ومنهم : صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود خالد الصاوي ورياض الخولي ، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.