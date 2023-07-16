إحالة 3 متهمين بسرقة أجنبي للمحاكمة

أحالت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأحد، شقيقين وتاجر، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة حقيبة أموال من مواطن أجنبي الجنسية بدائرة القسم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغًا من أجنبي الجنسية يفيد بتضرره من آخر استولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى، عملات أجنبية من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وشقيقه مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".





نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

وتم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى.

يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.