إصابة عامل بطلق ناري في سوهاج بسبب ملكية أرض زراعية

تعرض عامل يبلغ من العمر 28 سنة يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج للإصابة بـ طلق ناري بالقدم اليمنى وجرح رضى بفروة الرأس.

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وجرى نقله للمستشفى الجامعى بسوهاج حيث تبين ان سبب إصابته تعدى عامل أخر عليه بسلاح نارى غير مرخص بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بإصابة عامل بطلق نارى عقب نشوب خلاف مع أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة البلينا وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وأظهرت التحريات ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز البلينا بوصول المدعو محمود م ا ح 28 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري بالقدم اليمني وجرح رضي بفروة الرأس ".

واتهم المُصاب نجل عمومته المدعو محمود م ا ح 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات فيما بينهما علي ملكية قطعة أرض زراعيه بذات الناحية .

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية آليه بالخزينة الخاصة بها ز"3" طلقات من ذات العيار بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

مصرع طفل غرقاً في سوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، لف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات أنفاسه الأخيرة غرقا بإحدى الترع المارة أمام منزله بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقللها لمستشفى طما المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة أثناء لهوه على حافتها وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول الطفل يوسف م س م 7 سنة ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق وبسؤال كل من والده ممدوح س 33 سنة عامل، ووالدته سحر ع ف ع 29 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلهما علي حافة الترعة المواجهة لمنزلهما " إنزلقت قدمه " وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.