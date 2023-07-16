تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وآخر مستجدات الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، إن الطقس الحار سيستمر على أغلب الأنحاء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، مؤكدة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

سر الطقس الحار الذي يضرب البلاد

وأضافت أنه يوجد امتداد لمنخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، مصحوبا بكتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة جدا من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 38 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع بالقاهرة الكبرى ستكون ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة لـ3 درجات.

الطقس خلال فترات النهار

وأشارت إلى أن فترة النهار ستشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، والطقس شديدة الحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تعتبر في أقل درجات الحرارة بواقع 32 إلى 33 درجة مئوية، وهذه قيم الحرارة المقاسة في الظل، أما القيم المحسوسة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو تكون أعلى من هذه القيم بـ2 درجة إلى 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38

كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

المنصورة الصغرى 26 والعظمى 37

الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 38

طنطا الصغرى 25 والعظمى 37

دمياط الصغرى 25 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40

السويس الصغرى 25 والعظمى 39

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

المنيا الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

قنا الصغرى 28 والعظمى 44

الأقصر الصغرى 29 والعظمى 44

أسوان الصغرى 30 والعظمى 44

الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 43