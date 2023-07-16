لا ضرر على المؤسسات المكتتبة فى أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد هبوط فريقها

37 مليون جنيه للاكتتاب الخاص

بوادر أزمة يتوقع أن تشهدها شركة غزل المحلة لكرة القدم مع المؤسسات المالية المصرية والأجنبية المكتتبة فى الطرح الخاص لأسهم الشركة، وذلك بعد هبوط فريق كرة القدم من الدورى الممتاز لموسم2022/2023 لدورى المظاليم العام القادم.

وصلت قيمة الاكتتاب الخاص الذى أجرى فى ديسمبر عام2021 تمهيدًا لقيد أسهم الشركة بالبورصة، وتداولها إلى نحو37 مليون جنيه، ولم يتم استكمال الاكتتاب العام، حيث كان المستهدف 200 مليون جنيه ليستوفى شروط القيد بالبورصة، كون الشركة منشأة حديثًا، ولم يمر عليها عامان ماليان كاملان، ولذلك تم إلغاء الاكتتاب العام فى حينه، والأمر حاليًا معلق على إرادة مجلس إدارة الشركة، حيث إن الشركة مؤهلة حاليًا للقيد بالبورصة لقرب مرور عامين ماليين، خاصة بعد التسهيلات التى منحتها الرقابة المالية والبورصة، والتى أتاحت البدء فى القيد على أن تستوفى الشروط خلال 6 أشهر، علمًا بأن وزارة قطاع الأعمال برئاسة الوزير محمود عصمت تعد الرعاية للشركة، ويمكنها أن تدعم مجلس الإدارة للبدء فى إجراءات القيد.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن المؤسسات صاحبة الطرح الخاصة، والمكتتبة فى شركة غزل المحلة لن تضر من الهبوط، حيث إن المؤسسات قامت بالاكتتاب فى زيادة رأس مال الشركة، وقد تستمر فى إدارتها، حيث إن نظرة المؤسسات المالية المكتبة فى السهم نظرة استثمارية، مستقبلية لا شأن لها بهبوط فريق كرة القدم من عدمه... وأرجعت المصادر هبوط الفريق إلى حالة عدم الاستقرار التى ضربت شركة الكرة، ورحيل بابافاسيليو مدرب الفريق فى الأسابيع الأولى من الدورى العام... وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم فى الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه.