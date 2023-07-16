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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة دينية عن حسن الخلق لطلائع المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، قيام مركز شباب أشروبة ،  التابع للإدارة بتنظيم ندوة دينية عن حسن الخلق لفئة الطلائع ، بمشاركة لفيف من  رواد المركز ، وحضور مدير المركز .

وطارق إبراهيم سني ' المشرف الثقافي محمد سعد ' مسئول الربط الإلكتروني بالمركز ولاء ماهر والجهاز الإداري بالمركز ، حاضر الندوة الشيخ رضا يحيى عضو أول لجنة الفتوي  ، وواعظ بالأزهر الشريف،  تخللت محاور الندوة حول كيفية إتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في التعامل مع الآخرين وتقبل الرأي الآخر ، ومساعدة المحتاجين لضمان كفالة مجتمعية ، وحسن التعامل مع الأهل وصلة الأرحام والجيران ، للعمل على  بث وإستقرار السلام الإجتماعي بالمجتمع .

وتأتي تلك الندوات تطبيقا لنص المادة رقم ٢ من القرار رقم ٣٦ لعام ٢٠١٨ ، والذي يؤكد علي أن مركز الشباب هيئة أهلية شبابية وتربوية ، تهدف إلي تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي ، الوطنية ، والرياضية ، والثقافية والإجتماعية ، وغيرها عن طريق تحقيق الرعاية للشباب وتنمية ملكاتهم المختلفة 

ويأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن

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