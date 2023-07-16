ندوة دينية عن حسن الخلق لطلائع المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، قيام مركز شباب أشروبة ، التابع للإدارة بتنظيم ندوة دينية عن حسن الخلق لفئة الطلائع ، بمشاركة لفيف من رواد المركز ، وحضور مدير المركز .

وطارق إبراهيم سني ' المشرف الثقافي محمد سعد ' مسئول الربط الإلكتروني بالمركز ولاء ماهر والجهاز الإداري بالمركز ، حاضر الندوة الشيخ رضا يحيى عضو أول لجنة الفتوي ، وواعظ بالأزهر الشريف، تخللت محاور الندوة حول كيفية إتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في التعامل مع الآخرين وتقبل الرأي الآخر ، ومساعدة المحتاجين لضمان كفالة مجتمعية ، وحسن التعامل مع الأهل وصلة الأرحام والجيران ، للعمل على بث وإستقرار السلام الإجتماعي بالمجتمع .

وتأتي تلك الندوات تطبيقا لنص المادة رقم ٢ من القرار رقم ٣٦ لعام ٢٠١٨ ، والذي يؤكد علي أن مركز الشباب هيئة أهلية شبابية وتربوية ، تهدف إلي تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي ، الوطنية ، والرياضية ، والثقافية والإجتماعية ، وغيرها عن طريق تحقيق الرعاية للشباب وتنمية ملكاتهم المختلفة

ويأتي ذلك بتوجيهات كل من ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن