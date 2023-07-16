25 مرشحًا لانتخابات اتحاد الأوراق المالية يسابقون الوقت لاستيفاء الأوراق.. وماهر يترشح عن «السمسرة»

4 سيدات متقدمات للترشح

شهدت الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية إقبالًا كبيرًا من جانب الأعضاء الراغبين فى المنافسة والترشح على مقاعد الاتحاد.

وصل عدد الطلبات المقدمة من المرشحين إلى نحو 25 مرشحًا على 4 مقاعد التى تجرى عليهم الانتخابات، وتقوم هيئة الرقابة المالية بمراجعة الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح قبل إرسالها إلى اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية.

علمت «الوفد» أن من ضمن المرشحين عدد 4 سيدات قمن بتقديم أوراقهن للمنافسة على عضوية مجلس الاتحاد... كما علمت «الوفد» أن محمد ماهر الرئيس التنفيذى السابق لشركة «برايم» القابضة سوف يعتزم الترشح على مقعد السمسرة، بديلًا عن مقعد القابضة خاصة بعد تقديم استقالته مؤخرًا....كما علمت «الوفد» أيضاً أن مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة سوف يحدد خلال الأيام القليلة القادمة مرشح الشركة على مقعد الشركات القابضة...يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 15 يومًا، على أن تجرى انتخابات مجلس الإدارة فى 23 أغسطس 2023.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسى لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، موزعين بواقع 3 أعضاء عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوى الخبرة، مع مراعاة أنه وفى جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.