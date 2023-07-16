السيسي يشارك في قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، نقلا عن قناة "رئاسة جمهورية مصر العربية" على "يوتيوب".

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد”.

كلمة السيسي بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.