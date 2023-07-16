عامل يشرع في إنهاء حياة نجل عمومته في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالقدم وجرح رضي بفروة الرأس تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات فيما بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمود . م . ا . ح" 28 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالقدم اليمنى وجرح رضي بفروة الرأس .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمومته "محمود . م . ا . ح" 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات فيما بينهما علي ملكية قطعة أرض زراعيه بذات الناحية .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وعدد "3" طلقات من ذات العيار بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .